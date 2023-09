Gazzetta - Thiago Motta verso il rinnovo. Con il Napoli ci sarà anche Saputo allo stadio

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Bologna e Thiago Motta sono molto vicini al rinnovo di contratto:

"Procede a passo spedito il discorso per il rinnovo del contratto di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha convinto tutti a Bologna e anche il Bologna sembra averlo convinto a sposare il progetto per una stagione ulteriore rispetto alla scadenza naturale dell’accordo, datata giugno 2024. Il presidente Joey Saputo è in città da diversi giorni, ha assistito alla partita di Verona e sarà al Dall’Ara domenica per la visita del Napoli campione d’Italia".