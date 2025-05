Gazzetta - Raspadori è l'uomo dei gol pesanti: dopo quello contro la Juventus, vuole chiudere il cerchio

Notizie Napoli calcio - Toccherà a Giacomo Raspadori affiancare Romelu Lukaku oggi in Lecce-Napoli. Gli azzurri passano al 4-4-2, riproponendo il tandem offensivo visto tra febbraio e marzo.

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport su Raspadori:

"L’unico pensiero deve essere la vittoria per mostrare all’Inter i muscoli di chi è pronto alla lotta fino alla fine e non soffre di vertigini. Se poi a segnare dovesse essere Raspadori, allora potremmo trovarci di fronte alla chiusura di un cerchio.

Quello aperto in casa della Juve il 23 aprile 2023 con un sinistro al volo che sancì l’inizio delle celebrazioni del 3o scudetto. Jack vuole provarci ancora. Per sentirsi l’uomo in più di questo nuovo rinascimento napoletano".