Quanto pesano i gol di Raspadori? I punti dati al Napoli dal 2022: eguagliato un doppio primato | FOCUS

La rete messa a segno ieri da Giacomo Raspadori conto il Lecce è la dodicesima in campionato da quando veste la maglia del Napoli. La quinta marcatura in questa stagione 2024-25 dove eguaglia anche il numero di marcature della scorsa stagione avendo però ancora tre gare a disposizione per piazzare anche un personale primato.

Gol Raspadori: quanti punti hanno dato al Napoli

Dicevamo come la punizione di precisione ed anche astuzia ammirata allo stadio Via Del Mare rientri nella categoria di gol pesanti. Se vogliamo, si tratta di una specialità della casa di Jack. Delle 12 marcature in campionato di questo triennio azzurro, ben 5 hanno portato qualcosa come 15 punti. Una media considerevole se consideriamo il fatto che Raspadori non sia stato mai impiegato con grande frequenza dagli allenatori che si sono succeduti qui a Napoli.

Nella stagione 2022/23 fece 2 gol in campionato che portarono 6 punti. Il primo fu contro lo Spezia al Maradona mentre l’altro in casa della Juve che consegnò praticamente il terzo scudetto. Lo scorso anno fu solo una la marcatura da 3 punti: in casa contro la Juventus con l’incontro che terminò 2-1. Nella stagione in corso sono già due le reti da 6 punti (Venezia al Maradona e ieri a Lecce). Eguagliato anche qui un primato. Proprio come l’annata magica del terzo scudetto. Jack ha a disposizione dunque altre 3 partite per aumentare ancora di più il peso dei suoi gol.