Gazzetta - Gravina non impugnerà la sentenza Acerbi: si fida ciecamente del lavoro degli organi di giustizia federale

Napoli - La Figc non impugnerà la sentenza Acerbi. Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il presidente Gabriele Gravina non farà come quando annullò la squalifica di Lukaku per la reazione agli insulti razzisti che il centravanti belga ricevette durante Juventus-Inter di aprile 2023.

Gravina non annulla sentenza Acerbi

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: