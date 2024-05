Calciomercato Napoli, dalla Spagna: azzurri su un difensore del Real Madrid

Calciomercato Napoli - In attesa dell'ufficialità di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, il Napoli sta già sondando già alcuni profili in vista della prossima sessione estiva di mercato. Tra i reparti che più verranno rinforzati da Manna c'è sicuramente la difesa dove potrebbe restare soltanto Amir Rrahmani. Secondo Relevo, il Napoli sarebbe sulle tracce di Rafa Marin, difensore centrale di proprietà del Real Madrid ma in prestito quest'anno all'Alaves dove ha collezionato 32 presenze in Liga.