Gabri Veiga oggi arriva in Italia! CorSport: visite mediche e firme, ecco quando sarà annunciato

Notizie Napoli calcio. Gabri Veiga sarà un nuovo giocatore del Napoli: accordo totale trovato con il Celta Vigo, si attende solo l'arrivo del talentuoso centrocampista spagnolo in Italia per visite mediche e firma con il club di De Laurentiis.

Di Gabri Veiga ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport, spiegando l'iter a cui dovrà essere sottoposto il talento spagnolo prima dell'annuncio:

Napoli e Celta sono allo scambio dei documenti, la fase finale di tutto l'iter che segue la definizione dell'accordo: un affare da 35 milioni più bonus (che a quanto pare comprendono anche il 5% della futura rivendita). Gabri arriverà in Italia già oggi, se il copione non cambierà all'improvviso per questioni prettamente burocratiche, e al massimo domani sarà sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart. A Roma. Poi, raggiungerà la Filmauro per firmare il contratto quinquennale con i campioni d'Italia.