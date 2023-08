Ecco perché Spalletti è considerato ideale per la panchina dell'Italia

L'addio di Roberto Mancini alla nazionale italiana ha dato uno scossone alla situazione panchine in Italia e non solo. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, sull’uscio c’è già il potenziale successore: Luciano Spalletti, fresco di scudetto, è favorito su Antonio Conte, che ha ricoperto il ruolo con buoni risultati tra il 2014 e il 2016. Il profilo di Spalletti è considerato ideale per l’età e per il momento della carriera, anche se la preferenza del presidente della Figc Gravina è subordinata alla clausola (3 milioni e 250 mila euro) imposta dal Napoli al momento del divorzio.

Conte in teoria costa di più (almeno 5 milioni l’anno), ma la somma tra ingaggio e clausola renderebbe più cara l’assunzione di Spalletti. L’accordo tra De Laurentiis e Gravina, che hanno ottimi rapporti, pare comunque plausibile, come il successivo biennale con la Figc intorno ai 4 milioni. Sulle alternative — gli ex campioni del mondo Gattuso (il più esperto), De Rossi e Cannavaro — prevale l’urgenza: il 4 settembre gli azzurri si raduneranno a Coverciano.