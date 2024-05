Probabili formazioni Napoli-Bologna: sciolto il dubbio Kvaratskhelia! Thiago Motta ha deciso l'attacco

Ultime notizie Napoli - Napoli-Bologna è alle porte! La squadra di Calzona si gioca le ultime residue speranze di qualificazione alla prossima UEFA Conference League e i 3 punti da guadagnare in casa contro il Bologna sarebbero fondamentali in vista poi dello scontro diretto con la Fiorentina di venerdì prossimo. Durante la settimana sono stati parecchi i grattacapi per Francesco Calzona, che tuttavia ha recuperato fortunatamente Khvicha Kvaratskhelia che giocherà titolare nel tridente con Politano e Osimhen.



Thiago Motta ritrova Beukema in difesa reduce dalla squalifica, che dovrebbe prendere il posto di Calafiori. Ballottaggio a centrocampo El Azzouzi-Fabbian. Davanti ovviamente Joshua Zirkzee.



Ecco quindi le probabili formazioni delle due squadre in vista della sfida in programma sabato 11 maggio alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona:

Napoli 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Bologna 4-1-4-1: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler; Ndoye, El Azzouzi, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee