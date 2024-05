Warnock choc contro Benitez: "Lo odio! Vi dico cosa mi fece a Liverpool"

Stephen Warnock, ex calciatore, odia Rafa Benitez. Nel vero senso della parola. Ad ammetterlo è stato direttamente lui spiegandone anche i motivi nel corso di un’intervista in Inghilterra.

Warnock contro Benitez: cosa è successo tra i due

Tutto colpa di Liverpool-Milan del 2005, la storia finale di Champions League che ha visto la clamorosa rimonta britannica partendo da un 3-0 iniziale. Warnock giocò tutte le gare quell’anno nella competizione europea, salvo poi scoprire di non essere stato convocato per la finale. “Benitez fu un maledetto codardo”, sbotta l’ex atleta.

Innanzitutto perché perse il premio in soldi: “I 18 convocati ebbero come premio per la conquista della Champions 200.000 sterline”. Poi perché, prima di avere la doccia gelata, fece convinse tutta la famiglia ad acquistare i biglietti aerei in direzione a Istanbul. Alla fine oltre il danno la beffa: “I convocati con le famiglie hanno volato su un aereo a parte, il nostro ha fatto ritardo e ci perdemmo anche la sfilata a Liverpool”. Motivo per cui ancora oggi - ammette - “Lo odio”.