UFFICIALE - Serie B, promosso il Como! Bari ai playout con la Ternana: i verdetti

Al termine dell’ultima giornata di Serie B festeggiano il Como in alto e lo Spezia in basso, due squadre i cui destini erano legati. I lariani conquistato la promozione diretta in Serie A grazie al pari per 1-1 con il Cosenza che pone fine a un’attesa durata 21 anni, mentre i liguri si salvano matematicamente, facendo un favore al Como, grazie alla vittoria casalinga contro il Venezia per 2-1 in rimonta.

Retrocede in Serie C invece l’Ascoli a cui non basta la vittoria per 2-1 in casa contro il Pisa: vincono infatti anche il Bari (2-0 al Brescia) e la Ternana (1-0 alla Feralpisalò) che si giocheranno la permanenza in Serie B attraverso i play out.