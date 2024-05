Ultime calcio - Stefano Pioli opterà per alcune decisioni drastiche per Milan-Cagliari: per scelta tecnica, come riporta Sky, partiranno dalla panchina Theo Hernandez, Leao, Calabria e Tomori. Queste le probabili scelte:

Le probabili scelte di Pioli

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Rejinders, Bennacer; Pulisic, Chukwueze, Giroud. All. Pioli