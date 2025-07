Juanlu al Napoli, Marca conferma l'affare! Le cifre finali della trattativa

Calciomercato Napoli, fumata bianca in arrivo per Juanlu Sanchez e arrivano ulteriori aggiornamenti anche dalla Spagna attraverso il quotidiano Marca.

Calciomercato Napoli, l'annuncio di Marca su Juanlu Sanchez

Secondo quanto si legge, le trattative si intensificheranno all’inizio di questa settimana così da chiudere un accordo comunque di base già pronto. Dopo aver respinto i primi due tentativi partenopei, infatti, alla fine l’affare si è assestato su 17 milioni di euro più 2 milioni di bonus eventuali e una percentuale di futura rivendita.

A rallentare l’affare sono stati dettagli come il bonus solidarietà UEFA che il Siviglia dovrà riconoscere alla squadra da cui ha pescato Juanlu, ma la situazione è ormai definita con la società che sta lavorando per il sostituto e in generale il mercato in entrata.