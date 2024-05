Il Napoli si qualifica in Europa se...tutte le combinazioni con le altre italiane

Mancano pochissime giornate al termine del campionato e al momento il Napoli si ritrova in una situazione complicata dove è a rischio anche la qualificazione all'Europa per la prossima stagione. Di sicuro non c'è più la possibilità matematica di arrivare in Champions League, restano quindi Europa League o Conference League. Vediamo quali sono tutte le possibili combinazioni.

Napoli in Europa se, le combinazioni

Napoli qualificato in Europa se...le combinazioni

Il Napoli si può qualificare in Europa? Sì, è ancora possibile, ma solo per Europa League e Conference e non per la prossima super Champions. Ma quali sono i casi che favoriscono la qualificazione della club azzurro di De Laurentiis?

1 - Se l'Italia non dovesse vincere nessuna coppa in Europa di quelle ancora in corsa sarebbero 8 allora le squadre italiane qualificate per il prossimo anno:

Dal 1 al 5 posto in Champions League (Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta);

(Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta); 6 e 7 in Europa League (Roma e Lazio);

(Roma e Lazio); 8 in Conference League (Napoli).

2 - Se Roma o Atalanta vincono l'Europa League, sempre 8 squadre si ritroverebbero qualificate per l'Europa della prossima stagione:

Dal 1 al 6 posto in Champions League (Inter, Milan, Juventus, Bologna, Atalanta e Roma);

(Inter, Milan, Juventus, Bologna, Atalanta e Roma); la 7 in Europa League (Lazio);

(Lazio); l'8 in Conference League (Napoli).

3 - Con Roma o Atalanta vincenti in Europa League più la Fiorentina vincente in Conference League, allora passerebbero a 9 squadre qualificate in Europa delle italiane il prossimo anno:

Dal 1 al 6 posto in Champions League (Inter, Milan, Juventus, Bologna, Atalanta e Roma);

(Inter, Milan, Juventus, Bologna, Atalanta e Roma); 7 posto in Europa League (Lazio più la Fiorentina vincente);

(Lazio più la Fiorentina vincente); 8 posto in Conference League (Napoli).

4 - Sempre 9 squadre italiane qualificate in Europa il prossimo anno con solo la Fiorentina che vince la Conference League:

Dal 1 al 5 posto in Champions League (Inter, Milan, Juventus, Bologna, Atalanta);

(Inter, Milan, Juventus, Bologna, Atalanta); 6 e 7 posto in Europa League (Roma, Lazio più la Fiorentina vincente;

(Roma, Lazio più la Fiorentina vincente; 8 posto in Conference League (Napoli).

Ha ancora una possibilità in Europa League il Napoli e dovrà farlo provando a superare la Lazio avanti 4 punti in classifica. Ma c'è anche il rischio di restare beffati e senza nessuna qualificazione in Europa interrompendo la lunga striscia di risultati. Questa l'attuale classifica Serie A a 3 giornate dal termine del campionato:

Inter 89 punti (Campione d'Italia e Champions League) Milan 71 punti (Champions League) Juventus 66 punti (Champions League) Bologna 64 punti (Champions League) Atalanta 60 punti* (Champions League) Roma 60 punti (Europa League) Lazio 56 punti (Europa League) Napoli 51 punti (Conference League) Fiorentina 50 punti* Torino 47 punti

*1 partita in meno Atalanta e Fiorentina, da recuperare