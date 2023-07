CorSport - Le richieste di Osimhen sono legittime: serve uno sforzo di De Laurentiis

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla vicenda rinnovo contrattuale di Victor Osimhen con il Napoli:

"Trattandosi di un professionista, la richiesta è abbastanza legittima: se la valutazione è il ‘duecentino’ di De Laurentiis è giusto adeguare l’ingaggio a un contratto che scade nel 2025. Una volta raggiunto l’accordo, Osimhen si sentirà più libero.

Il centravanti del Napoli ha 25 anni e se è vero che lo vogliono tutti i grandi club d’Europa, dal Real Madrid al Psg, può sfruttarne ancora le enormi capacità nella prossima stagione, quando ci sarà il nuovo assalto alla Champions, e aspettare un po’ per cederlo. Insomma, potrebbe aumentare un ingaggio in attesa di quella eventuale offerta da 200 milioni di euro. E se quell’offerta arrivasse alla fine della prossima stagione, De Laurentiis avrebbe versato l’aumento solo per 12 mesi".