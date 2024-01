CorSport - Dendoncker già disponibile per Lazio-Napoli. Cifre e dettagli dell’affare con l’Aston Villa

Calciomercato Napoli - Leander Dendoncker oggi sarà un nuovo calciatore del Napoli si legge sulle pagine del Corriere dello Sport che dà ulteriori dettagli sull'operazione tra gli azzurri e l'Aston Villa. Il centrocampista sarà già a disposizione di Walter Mazzarri per la sfida di domenica contro la Lazio.

Dendoncker al Napoli

Dendoncker oggi sarà a Villa Stuart per le visite mediche di rito e poi la firma in sede alla FilmAuro si legge sul Corriere dello Sport. L'affare si è concluso con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Per Mazzarri si tratta di un rinforzo importante per il centrocampo che si troverà in piena emergenza contro la Lazio.