CorSport - De Laurentiis vuota il sacco: ecco i colpevoli. In pochi mesi è svanita la magia dello scudetto

C'è grande attesa per la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis che andrà in scena a Castel Volturno stamattina alle ore 11.30 (potrete seguirla live su CalcioNapoli24).

Questa mattina il Corriere dello Sport titola sull'argomento: "De Laurentiis vuota il sacco: ecco i colpevoli". Il numero uno del club svelerà cosa non è andato per il verso giusto in questa stagione.

Conferenza De Laurentiis, cosa svelerà

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: