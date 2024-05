CorSport - Gasperini non convinto da Percassi, ADL attende una risposta entro oggi. Pronto l'assalto a Conte

Gian Piero Gasperini entro oggi deciderà se restare all'Atalanta oppure no si legge sul Corriere dello Sport. Il tecnico si è preso una notte per riflettere dopo l'incontro di ieri con il presidente Antonio Percassi. Nulla è ancora stato deciso, De Laurentiis nel frattempo aspetta anche se non lo farà ancora per molto tempo. Il numero uno della SSC Napoli non ha mandato ultimatum, ma anche lui vuole chiudere entro questo weekend il discorso allenatore. Se Gasperini continuerà a non dare una risposta definitiva anche oggi, Adl virerà senza indugio su Antonio Conte.

Allenatore Napoli: De Laurentiis attende Gasperini

Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Gian Piero Gasperini per la panchina degli azzurri: