CorSport - De Laurentiis in ritiro con la squadra per Empoli-Napoli

Aurelio De Laurentiis è in ritiro con la squadra scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport. La gara contro l'Empoli può rappresentare uno snodo importante per gli azzurri in chiave zona Champions dopo i nuovi scenari che si sono aperti dopo la qualificazione dell'Atalanta in semifinale di Europa League così come quella della Fiorentina in Conference League.

Empoli Napoli, De Laurentiis in riitro con la squadra

