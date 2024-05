Pronta la rivoluzione: il Napoli inizierà a mandare via loro, sembra deciso

Via alla rivoluzione in casa Napoli. Tempo appena delle ultime 4 giornate di Serie A per provare a chiudere - se ormai ancora possibile - con un briciolo di dignità, per poi ribaltare tutti gli scenari e provare a ripartire la prossima stagione con un nuovo allenatore e con uno spogliatoio sano e motivato.

Non ci sarà ovviamente un'epurazione totale con decine di partenze ma un taglio sarà fatto, eliminando i rami secchi: quelli che in campo hanno dimostrato di non averne più e gli altri che invece non si sono mostrati all'altezza. Perché la causa di questo fallimento è stato proprio questo: chi si è visto svuotato dopo la conquista dello storico scudetto e chi, arrivato per tenere alta l'asticella, non ci è riuscito. Né in estate e né soprattutto a gennaio.

Calciomercato Napoli, pronta la rivoluzione estiva

Ovviamente l'ultima parola spetta a colui che prenderà il posto di Francesco Calzona a fine campionato, ma la società intanto è già consapevole di alcuni profili che - per motivi di natura economica e non solo - sono da lasciare indietro e a prescindere della nuova guida tecnica.

Parliamo quindi di giocartori sacrificabili, che possono andar via senza alcun tipo di pentimento in attesa del nuovo mister con cui si spera di aprire un nuovo entusiasmante e ambizioso ciclo. Una volta fatto spazio, si riempiranno quelle caselle vuote con rinforzi importanti perché anche da questo passerà il prossimo campionato del Napoli. E fortunatamente, senza Champions League, sarà Victor Osimhen a fare da paracadute per ADL con 130 milioni di euro con cui si finanzierà tutta la sessione estiva.

Mercato Napoli: niente riscatto per Gollini, Dendoncker e Traoré

Ma chi saluterà a fine stagione? Gli ultimi 360 minuti di quest'annata maledetta serviranno a far chiarezza anche su questo, ma intanto sembra che la decisione sia già maturata su ben tre profili: Pierluigi Gollini, Leander Dendoncker e Hamed Traoré. Tutti e tra hanno una cosa in comune, ovvero sono in prestito ma con diritto di riscatto. La società dovrà dunque decidere se riconfermarli o meno, e sembrerebbe dalle ultime indiscrezioni che il verdetto sia negativo per tutti. Per il portiere la motivazione sarebbe prevalentemente di natura economica: servirebbero 8 milioni per confermarlo in azzurro, troppi.

Sul difensore-mediano dell'Aston Villa non c'è bisogno di soffermarsi: un fantasma. Differente invece per l'ex Sassuolo che si è anche ritagliato un ruolo dopo il suo approdo salvo perderlo di nuovo di recente a favore di Piotr Zielinski nonostante un addio scritto. In questo caso per Traoré il riscatto sarebbe addirittura a 25 milioni di euro: troppi per quanto visto in campo.

Motivo per cui il Napoli potrebbe lasciarlo scivolare via così, senza nemmeno provare a rinegoziare un prestito come fatto per esempio con Frank Anguissa anni fa o con lo stesso Gollini. Reset totale, sembrerebbe. Iniziando da chi ha già un piede dentro e uno fuori.