Il suggerimento Denis: "Ricorda Gargano, farebbe comodissimo al Napoli"

Calciomercato Napoli - German Denis, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Non sarà facile sostituire Osimhen che è un attaccante completo. Tutte le squadre d’Europa lo vorrebbero e per il Napoli sarà difficile sostituirlo adeguatamente. Gimenez del Feyenoord? E’ uno che fa goal, ma il Feyenoord è una cosa e un’altra è il Napoli. Talles Magno? Non lo conosco bene, ma so che è bravissimo tecnicamente.

Calciomercato Napoli, Denis suggerisce Lo Celso

Lo Celso? Lo conosco bene, farebbe comodissimo al Napoli. E’ bravissimo tecnicamente, ricorda molto Gargano nel modo di giocare.

Scamacca? Ha fatto fatica all’inizio con Gasperini e poi s’è infortunato, poi appena è rientrato s’è messo in forma, ha capito il gioco di Gasperini ed è diventato uno di quelli di cui aveva bisogno il calcio italiano. Scamacca a Napoli ci starebbe bene, ma dipenderà molto dal nuovo allenatore. Simeone-Retegui? Mi tengo il Cholito, è da tanti anni nel calcio italiano. Retegui sta facendo bene come tutto il Genoa, ma il Cholito è superiore tecnicamente a Retegui e poi mi piace di più. I due si somigliano un po’, ma so che il Cholito ci tiene tanto alla piazza napoletana”.