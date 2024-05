Thauvin e Lovric convocabili per Udinese-Napoli? Il punto sulle loro condizioni

In un finale di stagione in cui l’Udinese si gioca la serie A, è importante capire su chi potrà fare affidamento il tecnico Cannavaro. Buone notizie arrivano dal Bruseschi dove, racconta il Messaggero Veneto, lunedì si è rivisto Thauvin “per un lavoro a parte, affrontato assieme al difensore argentino Lautaro Giannetti, altra pedina che Cannavaro spera di recuperare per il rush finale, in particolare per i tre scontri diretti che chiuderanno la stagione bianconera, nell’ordine a Lecce, in casa con l’Empoli e a Frosinone”. Il francese ha ripreso a corricchiare sul campo e la speranza reale è quella di averlo per Empoli e Frosinone. Spera anche Lovric, che ce la sta mettendo tutta per rientrare e festeggiare la salvezza con l’Udinese prima di partire per l’Europeo con la sua Slovenia.