Schira a CN24: "Kvara vorrebbe 6 mln per il rinnovo. Sostituto di Osimhen? Dipenderà dal prossimo allenatore"

L'esperto di calciomercato Nicolò Schira è intervenuto a CalcioNapoli24Live per ultime di calciomercato:

Sostituto di Osimhen? Ci sono stati contatti con gli agenti di David, hanno chiesto informazioni su Boniface. A mio avviso molto dipenderà dall'allenatore che arriva sulla panchina del Napoli. Se arriva Conte spesso lui ha giocato con una punta abituata ad agire con uan seconda punta al fianco. Se dovesse arrivare Pioli gioca col 4-3-3 e quindi ti serve uno che davanti faccia reparto da solo. In queste settimane il Napoli si sta guardando intorno con l'area scouting ha visionato anche Gimenez, seguito dal Milan. E' uscito il nome anche di Benjamin Sesko, lui sarebbe più adatto per attacco a due punte. Gasperini invece ha giocato sia con la punta unica e a due punte. Per questo dico che molto dipenderà dalla scelta del tecnico.

Rinnovo Kvara? Il Napoli in questo momento è in una poszione di forza, ha un contratto lungo. La società vuole fare di lui il punto di forza del prossimo anno: non bastano 4 milioni di ingaggio offerti dal club, il calciatore ne vorrebbe 6. Magari con i bonus si può raggiungere l'accordo. Le trattative stanno andando avanti, con l'agente in Italia: serve uno sforzo da parte di tutti. Qualche sirene c'è ma non c'è la fila che poteva esserci lo scoso anno.