Ultime notizie SSC Napoli - «Come si cambia per non soffrire, come si cambia per ricominciare»: dal testo di questa canzone, scrive l'edizione odierna di Tuttosport, sembrerebbe che Fiorella Mannoia "l’abbia scritta quest'anno, vedendo giocare il Napoli di Antonio Conte. E il cambiamento è stato netto, repentino ed efficace rispetto alla pochezza della scorsa stagione; ma anche confrontando questo Napoli con la squadra brillante e divertente ammirata sull’asse Sarri-Spalletti".