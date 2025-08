Club Napoli Isola d'Ischia, a Castel di Sangro l'omaggio a McTominay | FOTO

Il club Napoli Isola d'Ischia è arrivato a Castel di Sangro, sede del ritiro estivo del Napoli, in occasione della gara con la Casertana. Sui social un lungo messaggio:

"Oggi vogliamo condividere con voi un momento davvero speciale vissuto durante il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, in occasione dell’amichevole contro la Casertana.

Abbiamo sventolato sugli spalti dei distinti una bandiera gigante di 15 metri quadrati dedicata a McFratm, con la scritta in napoletano “So pazz ‘e te” (“Sono pazzo di te!”), perché le sue giocate ci fanno letteralmente impazzire! Un gesto d’affetto e passione che speriamo Scott abbia visto direttamente dal campo.

Questa bandiera ha già una piccola storia tutta sua: fu la stessa che McTominay prese e sventolò sull’autobus dei festeggiamenti in via Caracciolo, tra cori e lacrime di gioia, durante la sfilata celebrativa. Un momento che è andato anche in TV e che porteremo sempre nel cuore. Si vede anche Michele Patalano, presidente del nostro Club Napoli Isola d’Ischia, mentre regge orgoglioso l’asta della bandiera, accompagnato da Luigi Cigliano, membro del direttivo".