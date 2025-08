Raspadori-Atletico, sempre più nel mirino! Repubblica: prima offerta bassa, il Napoli attende un rilancio

Calciomercato Napoli, ultime notizie: oggi l'edizione napoletana del quotidiano La Repubblica fa il punto sulle strategie di mercato del club partenopeo, a cominciare dalla possibile cessione di Giacomo Raspadori.

Secondo quanto riporta La Repubblica, il destino di Raspadori sembra ormai lontano da Napoli e l'attaccante ex Sassuolo è "sempre più nel mirino dell’Atletico Madrid". La squadra spagnola allenata dal Cholo Simeone, però, ha offerto appena 20 milioni di euro che non bastano a convincere il Napoli.

"Si attende un rilancio per sbloccare l’affare. Il suo addio libererebbe spazio davanti e consentirebbe al club azzurro di imbastire un’operazione last minute per l’esterno offensivo a sinistra che al momento è stata congelata"