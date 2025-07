Davis saluta Lucca: "Ottimo giocatore e bravissima persona, segnava tanto! Ora dobbiamo colmare il vuoto che ha lasciato"

Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro estivo dei friulani in Austria. Davis ha commentato anche l'addio di Lorenzo Lucca. Di seguito uno stralcio del suo intervento:

"Per me personalmente come attaccante so che devo segnare e aiutare la squadra a farne il più possibile. So che è un momento importante, Lucca era un ottimo giocatore e una bravissima persona. Segnava tanto, ora dobbiamo colmare il vuoto che ha lasciato".