Chiacchio: "Sentenza Acerbi? La mancata assistenza di un legale forse non ha giovate a Juan Jesus: ecco cosa mi sarei aspettato"

L'avvocato Eduardo Chiacchio ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

L’assoluzione di Acerbi è corretta?

«Dal punto di vista giuridico non c’è nulla da eccepire. L’accusa di Juan Jesus non ha palesato validi aspetti probatori e neppure seri e concordanti indizi di colpevolezza di Acerbi. Tutto è rimasto confinato nelle dichiarazioni del giocatore del Napoli. Dall’altro lato, invece, è stata ottima la mossa di Acerbi che ha ammesso di avere rivolto una frase a Juan Jesus, seppure non razzista secondo la sua versione».

Come si è mosso Juan Jesus?

«Io mi sarei aspettato che citasse qualche compagno di squadra che era nelle sue vicinanze durante l’interrogatorio. Forse non gli ha giovato la mancata assistenza di un avvocato».