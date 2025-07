Troise: "Politano out contro l'Arezzo, ecco la probabile formazione per la prima amichevole"

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro, trasmissione in onda Televomero:

“Politano ha avuto un risentimento muscolare, verrà valutato nei prossimi giorni. A questo punto lo escludiamo per l’amichevole contro l’Arezzo.

Lucca c’è stato al Maradona, la musichetta della Champions ha scioccato diversi giocatori, ricordo ciò che disse Yaya Touré. Lucca c’era con l’Ajax ed è una delle cose che gli è rimasta dentro del Napoli. Lucca-Lukaku insieme? Penso sia una situazione per recuperare il risultato con un doppio centravanti. Lukaku e Simeone erano più funzionali è stata usata pochissimo, credo che quest’altra verrà usata ancora meno.

Per Osimhen mancano solo le firme, si studiano i contratti. Il giocatore guadagnerà 16 milioni per 4 anni. Accettata la clausola anti Italia. Altre uscite? Due sono molto avviate, ovvero Lindstrom al Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto e Folorunsho al Cagliari con la stessa formula.

L’allenamento qui a Dimaro si svolge con la parte tattica iniziale e poi fisica. La squadra di solito si divide in tre gruppi: blu, rosa e arancione. Questi ultimi preparano l’azione e hanno come riferimento i rosa per l’imbucata tra le linee e i blu vanno in pressing per leggere le linee di passaggio. Sono cose che poi danno preparazione alla partita.

La probabile formazione con l’Arezzo? Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, De Bruyne, Lobotka, McTominay, Neres, Lukaku, Lang. È una richiesta di Conte quella di alzare subito il livello con una squadra di Serie C che ha ambizioni di promozione, l’anno scorso ha fatto i playoff, con un presidente Manzo che ha messo risorse”.