Caso Santoriello, può fare un passo indietro in un caso: l'intervista del prof. Maiello

«Cosa rischia Ciro Santoriello?». Il pm dell’inchiesta Prisma è finito nell’occhio del ciclone per le dichiarazioni del 2019 in cui diceva, tra le altre cose: «Odio la Juve». Risponde al Corriere dello Sport Vincenzo Maiello, professore ordinario di diritto penale presso l’Università di Napoli «Federico II» e avvocato penalista. In edicola l'intervista integrale.

Intervista Maiello su Santoriello

«Santoriello non rischia proprio nulla»

Può però cambiare qualcosa alla Procura di Torino?Â

«Quello che potrebbe ipotizzarsi è che Santoriello, tenuto conto del clamore delle sue dichiarazioni, potrebbe decidere di astenersi in conformità dell’articolo 52 del codice di procedura penale»

Conosce Santoriello, come pensa che reagirĂ ?Â

«Lui ha la professionalità adeguata per decidere, se la polemica dovesse inasprirsi e assumere toni che mettono a rischio il convincimento dell’opinione pubblica sulla imparzialità del processo, potrebbe decidere di fare un passo indietro. Proprio a beneficio della serenità dello svolgimento del giudizio e dell’idea della percezione della collettività che il processo sia ordinario, normale, non inquinato da componenti di faziosità »

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli