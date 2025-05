Parma-Napoli, Chivu: "Salvezza nelle nostre mani, andiamo a combattere! Lo dico anche nello spogliatoio..."

Empoli-Parma 2-1, gli emiliani perdono lo scontro diretto per la retrocessione e adesso si preparano ad affrontare il Napoli al Tardini. A fine partita l'allenatore Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate sul sito ufficiale del Parma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 in vista di Parma-Napoli:

"Abbiamo nelle nostre mani la salvezza, abbiamo fallito le ultime due partite e potevamo raccogliere qualcosina in più per stare tranquilli. Anche se tranquilli in questo momento non lo siamo, perché la matematica dice che non siamo ancora salvi e bisogna sempre aspettare gli altri. Ma io non vorrei aspettare gli altri e ci prendiamo in mano il nostro destino, facendo diversamente rispetto a quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Cerchiamo sempre di fare la nostra partita, di mettere in campo qualità, agonismo e la mentalità giusta per vincere le partite. A volte riesci, a volte no.

Ultimamente siamo sempre gli stessi, non è un alibi o una scusa, e un po’ la paghiamo. Bisogna aumentare la maturità di una squadra giovane nel capire determinate cose, nell’alzare il livello in allenamento perché se aspettiamo solo la partita, spesso subisci la fisicità delle altre squadre.

Non eravamo salvi a 4 giornate dalla fine, eravamo sempre in ballo. Non abbiamo ottenuto qualcosina in più nelle ultime due partite, purtroppo non lo abbiamo fatto. Ora mancano due partite e dobbiamo andare a combattere. Le parole che io uso qui davanti ai microfoni le ho anche dette in spogliatoio, magari con toni diversi”.