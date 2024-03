Caso Acerbi, la Lega è furiosa e la Fifa vuole la mano dura: possibile maxi stangata

Se in prima battuta Francesco Acerbi era già in una posizione difficile che gli è costato già la nazionale, dopo il post di ieri di Juan Jesus - e le parole che arriveranno negli uffici della Procura federale - gli scenari per il difensore interista si complicano anche di più perché all’orizzonte c’è il rischio di una maxi squalifica.

Caso Acerbi, Lega furiosa: quante giornate rischia

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, l’ex Lazio rischia infatti fino a 10 giornate di squalifica se viene riconosciuta la matrice razzista dell’insulto. Nel referto l’arbitro La Penna ha inserito la denuncia verbale di Jesus e del fatto che Acerbi abbia provato anche a giustificarsi.

La Lega nel frattempo è infuriata: ha in campo per due giornate uno spot contro il razzismo, tappezza gli stadi e si ritrova con un episodio del genere nella gara più importante del turno. Inaccettabile. La FIFA, intanto, chiede la mano dura come riporta il quotidiano.