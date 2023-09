Caos Osimhen, ecco cosa è successo: la ricostruzione dei fatti e l'operazione disgelo di Garcia

Ultime notizie Napoli - Gli ultimi giorni sono stati decisamente tumultuosi per la punta del Napoli Victor Osimhen, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport.

Domenica il nigeriano sbaglia un rigore a Bologna, martedì pomeriggio sul profilo ufficiale Tik Tok del club appaiono un paio di video:

“In uno addirittura si parla di coconut, trend topic del social, ma con un significato dispregiativo nella cultura afro-americana. Apriti cielo. Osimhen la prende malissimo e si sfoga col suo agente Calenda. Il caso è scoppiato e il bomber (o chi cura il suo account Instagram…) cancella dal profilo le sue foto in maglia azzurra, comprese quelle dei festeggiamenti per lo scudetto. Lo strappo è evidente e nessuno fa nulla per nasconderlo.

Nel pomeriggio parte l’operazione disgelo da parte di Garcia, che comunica a Osimhen e a tutta la squadra la presenza del nigeriano nell’undici titolare. Al Maradona Osimhen gioca e segna. All’uscita dal campo applausi dal pubblico e il cinque al tecnico. Segnali di come il clima appaia meno avvelenato e una tregua sia stata sancita. Almeno per ora…”