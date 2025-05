Nuovo centravanti Juve, TMW: Osimhen è il primo nome! Pronte due alternative

Calciomercato Seriie A - Considerando il flop di Dusan Vlahovic e l’addio probabile di Randal Kolo-Muani a fine stagione, la Juventus cerca un nuovo centravanti. E le idee sarebbero già chiarissime ai piani alti bianconeri, dove alla guida c’è sempre Cristiano Giuntoli nonostante un’annata complicata con la scelta di Thiago Motta rivelatasi fallimentare.Â

Nuovo centravanti Juve: i piani di GiuntoliÂ

Come conferma TMW, il grande sogno davanti è un ex Napoli che il dirigente juventino conosce benissimo: Victor Osimhen. La clausola da 75 milioni è valida solo per l’estero, col Manchester United che ha già preso il suo attaccante - ovvero Matheus Cunha del Wolverhampton per una cifra intorno ai 73 milioni - mentre Chelsea e Arsenal restano in corso. La speranza Juve è che non vi siano offerte pesanti in Europa per potersi inserire.Â

Pronti tuttavia anche diversi piani B per la Vecchia Signora. Il primo porta il nome di Mateo Retegui dell’Atalanta, un altro è Rasmus Hojlund sempre da Manchester.