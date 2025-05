ULTIM'ORA - Annunciato il nuovo Papa, sarà Leone XIV! Chi è Robert Francis Prevost

Ultim'ora conclave - Robert Prevost è il nuovo Papa. È americano.

Chi è il nuovo Papa Robert Francis Prevost

Nato 69 anni fa a Chicago da una famiglia di origini italiane, francese e spagnola, Robert Francis Previsst è stato nominato a sorpresa da Papa Francesco, nel 2023, prefetto del potente dicastero dei vescovi, l'ufficio vaticano che seleziona i vescovi mondiali.

Come sacerdote agostiniano ha trascorso venti anni in Peru, dapprima come missionario poi - nominato appunto da Bergoglio - come vescovo. Gran capacità di lavoro e di ascolto, riservato, pragmatico, è difficile trovare sue dichiarazioni sui temi caldi. È apprezzato da molti cardinali di varie aree.