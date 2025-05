Il Mattino - Incontro decisivo per lo stadio Maradona: ecco quando si vedranno Manfredi e De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola approfondisce il tema del restyling del Maradona, perché l'incontro fra Comune e De Laurentiis si avvicina:

"Entro 48 ore dovrebbe concretizzarsi l'incontro tra il sindaco Gaetano Manfredi e il Presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis sul futuro dello stadio. Da sette giorni il «Masterplan riqualificazione stadio Maradona con recupero del terzo anello» è sulla scrivania di De Laurentiis e dei suoi tecnici. Un tempo sufficiente per farsi un'idea su quello che si può fare nella struttura di Fuorigrotta e se conviene farlo alla Società.

[...] La sostanza tecnica del Masterplan è questa: il terzo anello - questo trapela - potrà essere «recuperato con piccoli interventi» e non è una cosa di poco conto. Per il resto servono le volontà reciproche di venirsi incontro. [...] Il Presidente è impegnato a Roma, raccontano, in mille cose che riguardano la sua creatura, la squadra in lotta per vincere il quarto scudetto. Ma ha ascoltato le dichiarazioni del presidente Uefa Aleksander Ceferin - «gli stadi italiani sono una vergogna» - e avrebbe chiesto a Manfredi - e al Governo - di battere un colpo. In particolare De Laurentiis mentre continua a studiare il dosseir del Comune attende novità da Roma, ovvero l'impegno del Governo con la nomina di un commissario per gli stadi come ha annunciato dal ministro Andrea Abodi. E ulteriori incentivi per chi investe su impianti pubblici. Il Piano B del Comune è utilizzare fondi pubblici per il rilancio del Maradona e magari dividere gli impegni finanziari con lo stesso Presidente. Ipotesi, scenari, soffiate che arrivano dalle due parti in campo che danno almeno la sensazione che prima del faccia a faccia ciascuno sta facendo le sue mosse per sciogliere il nodo stadio".