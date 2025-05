Da Roma - Allegri è nella capitale, Friedkin ci pensa per il dopo Ranieri: c'è da battere la concorrenza del Napoli in un caso

Ultime calcio Napoli - Massimiliano Allegri è a Roma in quesxti giorni, come rivela Il Messaggero, per assistere agli Internazionali di tennis e non, almeno per adesso, con l'obiettivo di incontrare la proprietà della Roma.

Nei prossimi giorni, però, potrebbe arrivare in città anche Dan Friedkin e Allegri rappresenta sicuramente uno dei primi nomi per il dopo Ranieri. Un possibile addio di Antonio Conte a fine stagione, però potrebbe spingere De Laurentiis a pensare proprio ad un altro ex Juventus che stima da sempre, come a più riprese evindenziato.