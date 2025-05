Dove vedere Fiorentina Betis in Tv: canale e orario

Fiorentina Betis dove vederla in Tv e streaming. La semifinale di ritorno di Conference League per l'accesso alla Finale. Dove vedere Fiorentina Betis in Tv, c'è la squadra di Palladino che si gioca la rimonta per un'altra storica finale.

Dove vedere Fiorentina Betis in Tv

Dove vedere Fiorentina Betis oggi - Tutte le ultime informazioni riguardo il ritorno di semifinale di Conference League (all'andata 2-1 per gli spagnoli), ma dove vedere Fiorentina Betis in Tv? Dopo la Champions League ci sarà la possibilità di seguire la partita grazie ad un abbonamento Sky e non solo. Fiorentina Betis in Tv in diretta alle ore 21, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

Dove vedere Fiorentina Betis in chiaro? Il canale che trasmetterà la partita tra Fiorentina e Betis in chiaro è TV8. Ovvero la stessa emittente che aveva reso possibile la trasmissione gratuita della sfida dell'andata, sul canale numero 8 del Digitale Terrestre: è lì che questa sera, con calcio d'inizio a partire dalle ore 21.00, andrà in scena la trasmissione in chiaro della gara di ritorno Fiorentina Betis.