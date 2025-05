Montuori: "Bisogna ammetterlo, il Napoli ha avuto questo vantaggio a Lecce"

Gennaro Montuori, in arte Palumella, è intervenuto nel corso della trasmissione “Tifosi Napoletani” in onda su CalcioNapoli24.

Lecce-Napoli e Inter, le parole di Gennaro Montuori

Di seguito le sue dichiarazioni: “Lecce-Napoli? Al Via del Mare è stato un ambiente infuocato e non posso non dire, che quel tipo di ambiente contro la Lega e non a supporto della squadra, ha favorito il Napoli. Voglio fare i complimenti all’Inter, non è mai facile battere il Barcellona, quindi veramente Chapeau ai nerazzurri. C’è sempre stato un grande rapporto tra noi e i tifosi genoani, anche Maradona amava i supporters del Grifone. I calciatori del Napoli devono entrare in campo con una concentrazione altissima”.