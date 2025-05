Napoli, splendida serata ieri per cementare il gruppo: ecco cos'ha fatto tutta la squadra

Ultime notizie SSC Napoli - Momento di relax e per fare gruppo, quello di ieri all'orario del tramonto, per gli azzurri. Lo rivela l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Tutti in campo, tutti in cerchio, tutti uniti fino alla meta. E poi, ieri sera, anche un piacevole barbecue a cui ha partecipato tutta la squadra nell'incantevole panorama della collina di Posillipo, giusto per allentare un pizzico di tensione. Antonio Conte, dal canto suo, veste i panni del pifferaio magico e sta cercando di trascinare la sua truppa a quel prodigio chiamato scudetto con le note del suo mantra. Tattico, carismatico e psicologico".