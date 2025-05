Da Bari - Protesta dei tifosi contro De Laurentiis anche al teatro Margherita | FOTO

Ultime calcio - Non si ferma la protesta dei tifosi del Bari Calcio contro la proprietà. La famiglia De Laurentiis vive un periodo difficile in Puglia con risultati che stentano ad arrivare e l'addio, per la doppia proprietà, che si avvicina.

Protesta dei tifosi a Bari contro De Laurentiis

Anche durante la festa di San Nicola è apparso uno striscione sul teatro Margherita che invita i De Laurentiis a vendere la squadra biancorossa. Le scritte contro la famiglia De Laurentiis sono apparse disseminate in tutta la città. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.