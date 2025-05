Colonnese: "Se va via Conte mi aspetto lui in panchina. E su De Bruyne conoscendo ADL..."

Francesco Colonnese, ex calciatore, ha parlato del Napoli ai microfoni di TMW Radio.

Napoli-De Bruyne: cosa c'è di vero?

"Non lo so, conoscendo ADL è uno stipendio fuori dal budget. Se guardo il mercato fatto fino a poco tempo fa, lo vedo come un affare impossibile".

Come vedrebbe Allegri al Napoli?

"E' un allenatore di garanzia, è abituato a gestire squadre di vertice. Se andasse via Conte me lo aspetterei, è adatto a gestire un ambiente come quello di Napoli. E' uno dei candidati più forti. Ma io sono convinto che Conte rimarrà ancora un anno. Ovvio, dovesse rompersi l'idillio dopo l'incontro col presidente, vedo lui".