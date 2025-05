Calciomercato Napoli - L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano fa un annuncio molto importante che fa sognare i tifosi del Napoli riguardo quello che può essere il futuro di Kevin De Bruyne:

“Smentisco categoricamente che il Liverpool stia in trattativa per De Bruyne. De Bruyne preferirebbe rimanere in Europa. Il belga ha avuto una proposta dai Chicago Fire e sta parlando con altri club, il giocatore preferirebbe rimanere in Europa. Ma De Bruyne-Liverpool è un no secco”.