Gazzetta - Il Bologna vuole Meret: possibile scambio con il Napoli

Il futuro di Alex Meret sembra essere stato deciso. Il contratto del portiere è stato rinnovato automaticamente fino al 2025, ma la sua posizione non è al sicuro. Qualche giorno fa c'è stato un incontro tra Pastorello, agente dell'estremo difensore friulano, e Giovanni Manna. Nel colloquio si è fatto il punto della situazione di Meret e sarebbe venuto fuori che il calciatore interesse molto al Bologna che quest'anno farà la Champions League.

Meret piace al Bologna

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport potrebbe concretizzarsi uno scambio tra Napoli e Bologna. Agli emiliani può andare il cartellino di Meret mentre farebbe il percorso inverso Skorupski. Nelle idee degli azzurri - sottolinea il quotidiano, ci sarebbe quella di affiancare il portiere polacco a Caprile per fargli praticamente da chioccia. Caprile, quest'anno, ha disputato la sua prima stagione in serie A con la maglia dell'Empoli.