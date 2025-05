Mora: "Spalletti-ADL? Quando ci si lascia c’è sempre un motivo. Sull'infortunio di Lobotka..."

Nicola Mora, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Infortunio Lobotka? Bisogna vedere la gravità e l'entità dell’infortunio, per una distorsione servono almeno 15 giorni per recuperare, poi dipende dalla soglia del dolore che un calciatore percepisce. Speriamo sia una cosa lieve, ci auguriamo che lo staff sanitario riesca a metterlo in piedi per il Genoa, anche se Gilmour ha fatto bene, sostituire lo slovacco non è facile che è un calciatore importante. Gilmour quando è entrato in campo, ha dimostrato che può sostituire Lobotka, ha caratteristiche leggermente diverse, ma è un calciatore affidabile, il Napoli è abbastanza coperto in quel ruolo. Ci vuole testa, ci vuole sangue freddo, l’obiettivo è vicino ed è determinante il fatto che dipenda da te, ma può venire l'ansia da prestazione e quella voglia di arrivare il prima possibile all'obiettivo.

Il Napoli sta facendo cose importanti e mancano ancora tre partite che sulla carta sono abbordabili, ma Conte ha specificato che bisogna prepararle bene le partite e giocarle bene. Il Napoli non deve avere nella testa il pensiero di aver già fatto l’impresa, le partite vanno tutte giocate e sono difficili. Il Napoli a Lecce ha fatto una buona gara, ma il risultato non è stato facile. Ci vogliono i nervi saldi, il destino è nelle proprie mani ma va ancora costruito. L’aspetto mentale diventa fondamentale. Gli infortuni sono dietro l’angolo e il Napoli da gennaio in poi ha dovuto fare di necessità virtù da gennaio.

Spalletti? Quando ci si lascia c’è sempre un motivo. De Laurentiis è particolare, ma ha dimostrato di essere un presidente lungimirante sotto tanti aspetti. Ha fatto grandissime cose, ma quando ci sono dei divorzi qualcosa è successo e credo che le colpe siano da dividere. De Laurentiis è riuscito a ricostruire una squadra capace di lottare di nuovo per il titolo"