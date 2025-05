La voglia di Scudetto batte la scaramanzia: già pronte le magliette celebrative con Conte protagonista

A Napoli la passione calcistica corre più veloce della scaramanzia. Secondo quanto rifrito da Il Fatto Quotidiano, in alcune serigrafie cittadine, infatti, sono già in produzione le t-shirt celebrative del possibile quarto scudetto azzurro, con il volto di mister Antonio Conte e la scritta “Campioni d’Italia” ben in evidenza.

In un laboratorio artigianale a conduzione familiare nei pressi di piazza Carlo III, si lavora a pieno ritmo per preparare le magliette che, si spera, invaderanno presto il mercato e le strade della città.

“Due anni fa avevamo iniziato a stampare con largo anticipo perché la vittoria era nell’aria, ma stavolta è diverso – racconta all’Ansa Luca Febbraio, titolare della serigrafia attiva da tre generazioni –. È uno scudetto più sofferto, più sentito, ‘anema e core’. Forse proprio per questo, a mio parere, è ancora più bello”.