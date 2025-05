Verna: "Spalletti? De Laurentiis ha sempre avuto problemi con gli allenatori. Raspadori è l'uomo del destino"

Carlo Verna, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Raspadori simboleggia anche questo Napoli di resilienza. Di fatti ne sono accaduti, questi infortuni al soleo non mi convincono molto, ma Conte è stato abile a trovare soluzioni e Raspadori è una di queste. Tra il gol al Lecce e quello alla Juventus, è diventato l’uomo del destino e della provvidenza. Gilmour ha dimostrato più volte di essere affidabile, certo che Lobotka è Lobotka ed è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Non manca mai il genio di McTominay, mettendosi nella barriera sul gol su punizione di Raspadori, ne pensa sempre una questo Scott. Hanno parlato i due, McTominay ha lasciato la posizione quando Raspadori ha preso la rincorsa e anche stavolta c’è lo zampino dello scozzese, che resta l’uomo dell’anno, che ha portato la qualificazione in Champions e al sogno, che resta un sogno fino a quando non diventa realtà. Bisogna mantenere altissima la tensione.

Inter-Barcellona e le parole di Velasco su Yamal? Mi sembra avventato dire che Yamal non possa giocare in Italia, parliamo di un fenomeno anche se è ancora un ragazzino. Se il riferimento è legato al fatto che in Italia si dia poco spazio ai giovani, lo comprendo e ci sta, ma di Yamal se ne parla da anni. La qualificazione tra Inter e Barcellona è in bilico, l'esito per il Napoli, qualunque esso sia, è tutto sommato uguale. Una sconfitta dell'Inter potrebbe scaricare la formazione di Inzaghi. Il Napoli è padrone del proprio destino, anche una qualificazione dell’Inter potrebbe portare i nerazzurri a concentrarsi più sulla Champions. Come viene viene, per il Napoli va bene. Spalletti? Questa purtroppo è una storia vecchia sulle difficoltà dei rapporti tra il presidente e gli allenatori. Vediamo cosa succederà con Conte, visto che non ha digerito la cessione di Kvara nel corso del campionato. Sarri scappò via, De Laurentiis ha avuto difficoltà nei rapporti, anche con quello che ha vinto lo Scudetto storicamente più ampiamente conquistato, con una fuga splendida, veniva criticato per una unica buccia di banana avuta in quella stagione, che è il signor Pioli, che ha messo in difficoltà Spalletti. Beccarsi le critiche per le sconfitta con il Milan, dopo quella cavalcata, fossi stato nei panni di Spalletti non avrei digerito".