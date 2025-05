Rambaudi: "Napoli, occhio a questa partita: hanno floppato molte big"

Ultimissime Calcio Napoli - Roberto Rambaudi - ospite della puntata odierna de ‘Il Bello del Calcio’, programma condotto da Claudia Mercurio su 11 Televomero - ha parlato della partita vinta dal Napoli contro il Lecce e della lotta Scudetto che coinvolge gli azzurri.

"Il Napoli è stato in work in progress per tanto tempo, adesso i tifosi azzurri trasmettono entusiasmo. Conte è un allenatore che ha sempre vinto lo Scudetto al primo anno, ovunque sia andato. L'allenatore azzurro è il numero uno nell'imprimere alchimia, strategia e i suoi concetti alla squadra. A Napoli ha fatto qualcosa di più, perché ha valorizzato giocatori protagonisti del precedente Scudetto ma con una filosofia di calcio differente. È stato quindi un lavoro doppio. La sua mano si vede sia nel bene che nel male.

Lecce-Napoli? I calciatori sono scesi in campo sapendo cosa volevano, a questo punto della stagione conta solo questo. Il Napoli è una formazione camaleontica, vanno fatti i complimenti all'allenatore per come incide. Raspadori? È un giocatore che si valorizza nell'ultimo terzo di campo, in area di rigore è bravissimo. Sull'esterno e come centravanti unico non può giocare, perché gli manca la fisicità.

Ultime tre gare? Solo il Napoli può perdere questo campionato, ma la partita col Parma è la più complessa. Gli emiliani in casa hanno ottenuto diversi risultati importanti: pareggiato con l'Inter, battuto Juve, Lazio e Milan".