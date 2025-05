Cecchi: "L'allenatore dell'anno è Ranieri e non Conte: il romanista ha fatto la vera impresa"

Stefano Cecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva:

“Se Ranieri andasse in Champions sarebbe davvero una piccola impresa. E da fiorentino lo dico con il dolore ancora fresco di domenica, con la Fiorentina che meritava qualcosa in più. Ma la Roma di Ranieri è questa, una squadra cinica, intransigente, che al minimo errore ti condanna e poi si difende, con un calcio antico. Ranieri ha scelto questa strada per la vittoria, verso un'impresa che non sarebbe come la vittoria con il #Leicester ma nella vita di un grande artista, come Botticelli, ci sono due grande opere come la Venere e la Primavera. Io preferisco la Venere, che è il Leicester, ma se dovesse conquistare la Champions sarebbe un altro bel dipinto. Ecco, è lui l'allenatore dell'anno, più di Conte. Conte vince con una rosa attrezzata a quello. Ranieri arriva metà, in una squadra che non era squadra. L'ha presa, l'ha forgiata, l'ha fatta stare insieme: sta facendo una piccola grandissima impresa".