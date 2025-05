Beffa incredibile a San Siro per alcuni tifosi nerazzurri nel corso di Inter-Barcellona: alcuni tifosi dell'Inter hanno abbandonato San Siro prima del fischio finale del 90', quando la squadra stava perdendo 3-2. Tuttavia, la squadra di Inzaghi ha pareggiato negli ultimi minuti e queste persone non sono potute tornare sugli spalti per vedere i tempi supplementari.

