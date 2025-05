Dimarco: "Ora vogliamo vincere la Champions! Inzaghi? Dopo lo scudetto perso tutto in salita, ma è il nostro capo"

L'esterno dell’Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 4-3 contro il Barcellona che vale l'accesso alla finale di Champions League.

Cosa stai provando?

"Non ho parole su quello che è successo stasera, recuperata una partita incredibile e veramente una bella notte di Champions".

Ora volete vincerla?

"Dall'altra parte ci sono due avversari forti, ma bisogna giocare per vincere".

Cosa avete avuto in più?

"Siamo stati squadra, uniti fino alla fine. Bravi a rimanere sempre concentrati. In giro si dice c'è una bolgia, ma come San Siro non c'è niente".

Cosa vi dà Inzaghi di così speciale?

"E' il nostro capo, ci indica la via dove andare e lo fa sempre bene anche nei momenti di difficoltà. Bisogna fare i complimenti, dopo lo scudetto perso col Milan è stato tutto in salita".

In panchina sei più indemoniato di Inzaghi.

"Ci tengo alla squadra, voglio trasmettere il senso di appartenenza e cerco di aiutare i compagni anche dalla panchina".

Lautaro?

"Siamo contenti che abbia giocato, fatto gol e procurato il rigore".